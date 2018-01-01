Беспересадочные авиарейсы из Санкт-Петербурга в Иркутск станут реальностью

Рейсы между Санкт Петербургом и Иркутском, как сообщают в “Пулково”, будут регулярными. Перелет между двумя городами будет занимать около 11 часов. Из города на Неве самолёт будет отправляться в 12:50 по московскому времени, а обратно от Байкала в 10:50 по местному.Отмечается, что новшество также позволит экономить деньги людям, летающим бизнес-классом. Так, билет без пересадок будет им обходиться на 14 тысяч дешевле.

Напомним, что билет эконом-класса на рейс с пересадками сейчас можно купить, в среднем, за 20 тыс рублей.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что петербургский аэропорт “Пулково” обязали выплатить штраф. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).