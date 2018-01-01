В суд поступило дело обвиняемого в мошенничестве муниципального депутата Купчино

По версии следствия, Смехов умышленно, из корыстных побуждений вводил в заблуждение ООО «Центр Делового Сотрудничества «Северная Столица».





В 2014 «ЦДС «Северная Столица» купила земельный участок на улице Маршала Блюхера с целью заключения договора аренды с последующим выкупом для реализации строительства многоквартирного дома.





В 2017 году администрации Калининского района предложила изменить функциональную зону земельного участка, находящегося в собственности компании. Это повлекло бы невозможность использования ООО «ЦДС «Северная Столица» указанного земельного участка по назначению, и как следствие, привело бы к убыткам для организации.





Главный специалист Комитета по градостроительству и архитектуре посоветовала представителю ООО «ЦДС «Северная Столица» обратиться к Смехову, который якобы имел опыт сохранения функциональной зоны земельного участка в аналогичной ситуации. Для оплаты положительного заключения экспертизы Смехов потребовал пять млн рублей, которые были переданы ему.





Затем он потребовал передать ему денежные средства в размере 40 млн рублей, сказав, что деньги нужно передать чиновнику федерального органа власти для исключения возможности предъявления к компании претензий со стороны государственных органов Петербурга о недостаточности социальной нагрузки.





Полученными денежными средствами Смехов распорядился по своему усмотрению.





В итоге разрешение на строительство, выданное ООО «ЦДС «Северная Столица» стало недействительным из-за поправок в закон Петербурга «О Генеральном плане Санкт-Петербурга».





К производству уголовное дело пока не принято.





Ранее сообщалось о том, ч то прокуратура просит для обвин яемого в получении взятки полковника МВД десять лет лишения свободы. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

Смольнинский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении муниципального депутата Купчино Александра Смехова, обвиняемого в мошенничестве, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Петербурга.