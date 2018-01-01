Петербург и Италия обсудили варианты своего взаимодействия в Смольном

Встреча вице-губернатора Петербурга и Генерального консула Италии, как сообщает администрация города, прошла сегодня в Смольном. На мероприятии Говорунов и Монти обсуждали пути сотрудничества Северной столицы и Италии.



Прежде всего стороны договорились о сотрудничестве в разных сферах: научно-технической, автомобильной и моды.

Особое внимание уделили вопросу помощи Италии в строительстве корпуса Городской больницы №40. Теперь этим проектом будет заниматься итальянская компания.

Также Говорунов и Монти обсудили визовый режим. Чиновники высказались за упрощение проезда из Петербурга в Италию и обратно.

Напомним, что Италия входит в десятку стран – популярных торговых партнеров Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в киноцентре Петербурга покажут новые итальянские фильмы. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).