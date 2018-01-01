В Финляндии началась новая волна самоубийств

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По данным Статистического центра Финляндии, пик по этому показателю был достигнут в 1980-х годах, когда жизнь самоубийством покончили около 1500 человек.





Согласно данным Евростата, в рейтинге стран по числу самоубийств в Европе Финляндия занимает пятое место. На первом месте находится Литва, на втором — Латвия. Третью строчку в этом списке занимает Венгрия.





Два года назад Специальная комиссия по вопросам психического здоровья Финляндии выступила с требованием о внедрении в стране программы предотвращения суицидов.





Ранее сообщалось о том, что ж урналистка из Финляндии поделилась впечатлениями о Санкт-Петербурге. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

В Финляндии снова начало расти число самоубийств. Если в 2015 году в стране был зафиксирован 731 случай суицида, то в прошлом году — 824, сообщает издание Yle со ссылкой на официальную статистику.Отмечается, что 107 самоубийств совершили граждане Финляндии моложе 25 лет.