Во Всеволожском районе автомобиль съехал в кювет

Инцидент, как сообщает УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, произошёл 18 декабря утром. За рулём автомобиля Mitsubishi Outlander находился молодой мужчина, с ним ехали двое несовершеннолетних детей.Автомобиль двигался в сторону деревни Энколово по дороге “Юкки-Кузьмоловский” Ленинградской области.

В один момент машина слетела с трассы и оказалась в кювете. В процессе автомобиль перевернулся, а после врезался в препятствие.

Пострадавшие были госпитализированы в ближайшую больницу. Сейчас медики устранвливают степень тяжести полученных травм.

Также выясняются причины, которые повлияли на то, что автомобиль слетел в кювет.

Недавно Gazeta.SPb рассказывала о том, как одна машина вытолкнула другую в кювет в районе Всеволожска. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).