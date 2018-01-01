Суд Петербурга приговорил юриста к условному сроку за мошенничество

Она обвиняется в мошенничестве.



Суд установил, что обвиняемая, зная об иске ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» к ИП «Петров», по которому Арбитражным судом Петербурга было принято принято решение о взыскании компенсации на сумму в пять млн рублей, решила обманным путем заработать деньги.





Она предложила Петрову воспользоваться ее юридическими услугами и сообщила ему ложные сведения об имеющихся у нее возможностях за денежное вознаграждение разрешить спор в его пользу.





Обвиняемая получила от Петрова денежные средства в размере 368 тыс. рублей, после чего предъявила подделанные справки об отмене всех ограничительных мер, возложенных на бизнесмена, убедив в исполнении принятых на себя обязательствах.



Подсудимая с предъявленным обвинением согласилась, в содеянном раскаялась, частично возместила ущерб в размере 195 тыс. рублей.

Оставшаяся сумма к взысканию – 173 тыс. рублей.





Ранее сообщалось о том, что прокуратура просит для обвиняемог о в получении взятки полковника МВД десять лет лишения свободы. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

Фрунзенский районный суд Петербурга приговорил Ираиду Богданову к двум годам условного срока с трехлетним испытательным сроком, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.