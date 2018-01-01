В Петербурге задержаны два гражданина Колумбии по подозрению в контрабанде 2 кг кокаина

Они обвиняются по двум статьям "Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотического средства в особо крупном размере, совершенное организованной группой" и "Покушение на незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере, совершенный организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам".





Как полагает следствие, обвиняемые в зоне действия таможенного поста «Пулково» Пулковской таможни в составе организованной группы, в которую кроме граждан Колумбии входила местная жительница и другие лица, совершили контрабанду кокаина, общей массой около двух кг. Они планировали сбыть кокаин на территории Петербурга.





Отметим, что максимальное наказание за совершение этих преступлений предусмотрено в виде пожизненного лишения свободы.





Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.





Ранее сообщалось о то м, что в Приморском районе полицейские задержали мужчину с тремя пакетами кокаина почти на 250 грамм. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительные заключения по двум уголовным делам в отношении двух граждан Колумбии, сообщили Gazeta.SPb в ведомстве.