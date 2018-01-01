Станцию метро “Горный институт” придётся ждать ещё два года

В ноябре 2019 года, как сообщает “Фонтанка”, должно было произойти открытие станции "Горный институт" . Однако, по информации от Смольного, событие переносят на 2021 год.

Станция метро “Горный институт” располагается на оранжевой ветке и идёт после также строящейся станции “Театральная”. Та, в свою очередь находится сразу после станции “Спасская”.

Подземные пути между “Театральной” и “Горным институтом” сейчас строятся, и работы завершены примерно на треть.

Возникшая отсрочка, как рассказывает проводящая работы компания “Метрострой”, произошла из-за Министерства культуры. Оно мешало постройке станций метро, так как в приоритет поставило археологические раскопки и экспертизу участка под Театральной площадью.

Напомним, что Лахтинско-Правобережная линия требует особо глубокой прокладки в районе мёжду двумя новыми станциями, так как проходит под водой.



Ранее Gazeta.SPb писала о том, что станции метро “Комендантский проспект” понадобился ремонт всего через пять лет после открытия. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).