Генпрокуратура назвала проверку фонда Александра Сокурова «некачественной»

По его словам, это мешало вынесению законного и обоснованного решения по материалу. По этой причине постановления об отказе в возбуждении уголовного дела отменялись.





Как рассказал Куренной, 16 ноября этого года после того, как была проведена полная и всесторонняя проверка, в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Петроградскому району Петербурга вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. Это решение было признано районной прокуратурой законным и обоснованным, добавил Куренной.





Напомним, 6 декабря в Петербурге полиция проверяла фонд Александра Сокурова «Пример интонации» по подозрению в хищении бюджетных денег «путем подложных финансовых документов о понесенных затратах».

В итоге никаких нарушений не было обнаружено.

При этом сам режиссер заявил, что проверки его фонда «Пример интонации» связаны с «доносом» бывшего сотрудника, который взял в долг деньги у него и фонда и не захотел их возвращат





Ранее сообщалось о том, чт о полиция Петербурга проводит п роверку в фонде режиссера Александра Сокурова по подозрению в хищениях бюджетных денег. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

Прокуратура Петроградского района Петербурга неоднократно выявляла нарушения в материалах проверки по факту возможных противоправных действий со стороны фонда «Пример интонации» Александра Сокурова, сообщает РБК со ссылкой на слова представителя Генеральной прокуратуры Александра Куренного.