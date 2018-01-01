Суд Петербурга отложил рассмотрение дела о банкротстве МБСП

Заседание состоится пятого февраля следующего года.

Перенос рассмотрения дела о финансовой несостоятельности МБСП связан с рассмотрением другого иска, по которому МБСП просит признать решение Банка России об отзыве лицензии недействительным, сообщает ТАСС.





Напомним, МБСП обратился с иском в Арбитражный суд Москвы с требованием признать незаконным решение ЦБ об отзыве у кредитно-финансовой организации лицензии.





В конце октября Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у МБСП.





Как объяснил ЦБ, это связано с неустойчивым финансовым положением финансовой организации и наличием потенциальной угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков. Полномочия акционеров и органов управления финансовой организацией были приостановлены.





Тринадцатый арбитражный апелляционный суд Петербурга перенес рассмотрение дела о признании Международного банка Санкт-Петербурга банкротом по иску ЦБ.