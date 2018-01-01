Помощница воспитателя в Петербурге получила больше миллиона рублей

Уголовное дело, как сообщает “Мойка78”, было возбуждено в отношении гражданки, которая за четыре года работы в детском саду успела “заработать” больше миллиона рублей, а именно 1 млн 138 тыс.

На самом деле, по данным ГСУ Следственного комитета по Петербургу, женщина являлась безработной. В дестком саду Московского района она лишь числилась как помощник воспитателя (няня) с 2014 года, но фактически не работала.

Установлено, что мошенницу приняла на работу в детское учреждение его заведующая. Соответсвующий приказ был обнаружен сотрудниками следствия.

Сейчас по этому делу проводится расследование .

Напомним, что ранее Gazeta.SPb писала о том, как женщина притворилась врачом и сумела похитить почти сто тысяч рублей у пенсионерки. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).