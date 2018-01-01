В Петербурге правозащита «Открытой России» помогла почтальону выиграть дело в суде у Почты России





Юристы Открытой России помогли выиграть суд Петру Трофимову - почтальону почты России, который боролся за повышение заработанной платы работников и соблюдение их трудовых прав.





Пётр Трофимов боролся за повышение заработной платы работников и соблюдение их трудовых прав. Руководство Почты России решило расправиться с неудобным работником, наказав его за три «проступка» в течение недели (в предыдущие три года серьёзных претензий к работе почтальона не было). Третьим дисциплинарным взысканием стало увольнение.





Теперь нерадивый работодатель вынужден выплатить Петру компенсацию за вынужденный прогул (около 200 тысяч рублей), компенсировать моральный вред и восстановить в должности почтальона.





Ранее сообщалось о том, что профессор СПбГУ рассказал , что его уволили из-за экспертизы по экстремизму. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

Городской суд встал на сторону петербургского почтальона, сообщили Gazeta.SPb представители «Открытой России».