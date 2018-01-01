Во Фрунзенском районе автобус сбил молодую девушку

Авария случилась сегодня днем, как сообщает региональное управление ГИБДД. Она произошла на Будапештской улице во Фрунзенском районе Путербурга.



Девушка 16-лет, по информации от ГИБДД, переходила дорогу в непредназначенном для этого месте – вне зоны пешеходного перехода. В это время её сбил автобус, который курирует по маршруту №78.

Девушка получила травмы средней тяжести. В результате пострадавшую госпитализировали в больницу.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выяняют все детали случившегося.



В сентябре Gazeta.SPb писала о том, что в Выборге легковой автомобиль сбил девушку, которая пересекала дорогу по пешеходному переходу. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).