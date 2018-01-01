Дорогу, соединяющую Фрунзенский и Невский районы Петербурга, временно закроют

Ремонтные работы, по информации от Государственной административно-технической инспекции, начнутся уже 22 декабря. Завершить их планируют к июлю следующего года.



В результате ремонта Цимбалинского моста, временно будет заблокирован проезд по улице Цимбалина. Также нельзя будет проехать сюда по улице Белы Куна.



Напомним, что Цимбалинский мост – это один из самых ветхих железо-бетонных мостов в городе. Он расположен около станции Фарфоровская и нависает над железнодороными путями, соединяя Фрунзенский район с Невским.



Пока мост закрывают на ремонт, ГАТИ рекомендует Петербуржцам искать другие пути проезда. Например, через станцию “Сортировочная”.



Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что Цимбалинский путепровод закрывают на неделю. В результате этого изменились маршруты многих видов транспорта. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).