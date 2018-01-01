Прокуратура просит для обвиняемого в получении взятки полковника МВД десять лет лишения свободы

Прокурор просила признать Тимченко виновным по обоим эпизодам и назначить наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима, со штрафом в размере 30-кратной суммы взятки и запретом занимать госдолжности сроком на три года.





Сергею Зиновенко представитель обвинения просила назначить наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 30-кратной суммы взятки.

Отмечается, что обвиняемые отказались от участия в прениях.





По версии следствия, Юрий Тимченко, занимая должность начальника 17-го отдела ("Запад") РУСБ ГУСБ МВД России (отдел собственной безопасности по СЗФО) получил взятку в размере 100 млн рублей, пообещав повлиять на ход расследования уголовного дела по факту неуплаты налогов ООО «Деловые линии».





Ранее сообщалось о том, что п олковник МВД, который обвиняется в получении взятки 100 млн рублей, раскаялся и пообещал больше не воровать. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

В Смольнинском районном суде Петербурга прошли прения по уголовному делу в отношении полковника МВД Юрия Тимченко, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, а также Сергея Зиновенко, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.