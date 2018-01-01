Петербург вошел в топ-10 городов с самыми высокими новогодними елками





В первую десятку городов России с самыми высокими главными новогодними елками составили Красноярск (55 метров), Уфа (34 м), Тула (32 м), Тюмень (30 м), Иркутск (27,5 м), Москва (27 м), Воронеж (26 м), Санкт-Петербург (25 м), Самара (25 м) и Ставрополь (25 м).





По данным ТурСтат, в большинстве городов высота главных городских елок осталась такой же как и в прошлую зиму или стала меньше. Выше стала главная елка в Красноярске, столице зимней Универсиады-2019.

Примечательно, что в Москве и Уфе главные ели - живые.





Главная елка Петербурга на Дворцовой площади высотой 25 метров была установлена 12 декабря и будет торжественно открыта 22 декабря, когда главный российский Дед Мороз из Великого Устюга прибудет в Северную столицу и зажжет огни на елке.





Рейтинг составлен по результатам анализа высоты главных новогодних елок городов.





Ранее сообщалось о том, что н а Дворцовой площади Санкт-Петербу рга в воскресенье установили и зажгли праздничную елку. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

Город на Неве вошел в десятку городов c самыми высокими новогодними елками, сообщило Gazeta.SPb аналитическое агентство ТурСтат