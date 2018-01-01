В Выборгском районе задержан мужчина, у которого изъяли пакетик с гашишем

Наряд вневедомственной охраны у дома №52 на проспекте Луначарского задержал гражданина, совершившего административное правонарушение, предусмотренное статьей 20.1 (мелкое хулиганство) КоАП РФ.



Задержанный был передан сотрудникам 57 отдела полиции.

В территориальном отделе полиции, в присутствии понятых, у мужчины был изъят пакетик с камнеобразным веществом коричневого цвета. Позже экспертиза установила, что изъятое вещество – это гашиш, весом 11,9 граммов.





По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 (незаконное хранение наркотических и психотропных веществ) УК РФ.





Ранее сообщалось о том, чт о в Колпино задержали 33-летнего рецидивиста, который числился в розыске за хранение наркотиков.

(Майя Брик, Gazeta.SPb)

В Выборгском районе Петербурга задержан за административное правонарушение 25-летний молодой человек, у которого впоследствии в территориальном отделе полиции изъяли пакетик с гашишем, сообщили Gazeta.SPb в УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.