Открыли мост через Вуоксу на трассе А-121: время езды из Петербурга до Сортавалы сократится до 4,5 часов (фото)

Участок сдали за 4 месяца до назначенного срока сдачи. Через Вуоксу построили мост с двумя отдельными пролетами, а в Варшко оборудовали шумозащитные экраны для жителей. Установлено освещение и диспетчерская система, считывающая данные о потока транспорта. В ФКУ Упрдор "Северо-запад" считают, что мост должен стать новой достопримечательностью региона.

Александр Дрозденко заметил, что в 2019 году ждет открытия участка трассы от Приозерска до карельской границы.



Сообщается, что теперь время езды от Петербурга до Сортавалы должно сократиться до 4,5 часов.



Напомним, на трассе Сортавала погиб пешеход.(Андрей Петров, Gazeta.SPb)

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-запад"