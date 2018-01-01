В Колпино задержаны двое злоумышленников, которые подозреваются в нападении на прохожего





Сообщается, что молодой человек шел по Пролетарской улице в городе Колпино, когда возле дома №36 между ним и двумя другими гражданами возник конфликт, причины которого устанавливаются. В ходе ссоры двое мужчин нанесли молодому человеку побои, а также начали душить его, в результате чего пострадавший потерял сознание. После этого злоумышленники скрылись с места происшествия.





Придя в себя, пострадавший обратился правоохранительные органы, сообщил о произошедшем, а также описал злоумышленников. Данная информация была передана всем дежурным нарядам.

Работая по «горячим» следам, наряд вневедомственной охраны увидел у дома №10 на Оборонной улице двоих граждан, схожих по приметам с нападавшими. Заметив патрульный автомобиль Росгвардии, мужчины попытались скрыться, но были задержаны по подозрению в умышленном причинении вреда здоровью.





Пострадавший молодой человек обратился за медицинской помощью в травмпункт. Задержанные были переданы в местное отделение полиции.

По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.





Ранее сообщалось о том, что в Петербурге вынесен приговор уча стникам ОПГ, грабившей людей под видом спецназа ФСБ. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

В Колпинском районе Петербурга задержаны двое граждан в возрасте 24 и 22 лет, которые подозреваются в том, что из хулиганских побуждений нанесли телесные повреждения 18-летнему прохожему, а также душили его, сообщили Gazeta.SPb в УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.