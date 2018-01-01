Организации Петербурга грозят крупные штрафы за незаконное привлечение к труду иностранцев





В ходе проверки выяснилось, что в организациях работают иностранные граждане, не имеющие документов, предоставляющих право осуществлять какую-либо трудовую деятельность.





Таким образом, организация привлекла к труду иностранных граждан без получения в установленном законом порядке разрешения на привлечение иностранных работников.





По итогам проверки возбуждены четыре дела об административных правонарушениях, по статье "Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства".





Отметим, что санкцией этой статьи должностному лицу грозит наказание в виде штрафа до 70 тыс. рублей, юридическому – до одного млн рублей либо приостановления деятельности.











Фото: прокуратура Петербурга Ранее сообщалось о том, что ж ительница Петербурга обвиняетс я в фиктивной постановке на миграционный учет девяти иностранцев. (Майя Брик, Gazeta.SPb)Фото: прокуратура Петербурга

Прокуратура провела проверку соблюдения миграционного законодательства в деятельности ООО «НеваКом» на Садовой, сообщили Gazeta.Spb в ведомстве.