Вирус для Android проникал в смартфоны в составе приложений и разряжал батарею переходами по рекламным ссылкам





Вирус автоматически переходил по рекламным ссылкам в любое время работы смартфона, что разряжало батарею устройства в несколько раз быстрее. Предполагается, что зараженными оказалось в районе 2 млн устройств.





Пользователи соцсетей, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга, активно обсуждают инцидент в соцсетях. Операционная система Android и раньше становилась предметом насмешек из-за высокого расхода энергии устройства.





Эксперты по кибербезопасности нашли вредное ПО, которое “заражает” смартфоны с операционной системой Android, передает Mirror. Сообщается, что пользователи скачивали его на свои устройства в составе более 20 приложений из Google Play.