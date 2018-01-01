Завод Nissan в Петербурге предоставил автомобили для занятий по ликвидации последствий ДТП







Для проведения противоаварийной тренировки по повышению квалификации сотрудников аварийно-спасательных отрядов Петербурга завод Nissan предоставил восемь машинокомплектов, принадлежащих компании и подлежащих утилизации. Со стороны ГУ МЧС было задействовано шесть единиц пожарной техники и 35 человек личного состава.



На тренировках сотрудники подразделений ГУ МЧС России могли отработать навыки вскрытия автомобилей, которые необходимы для безопасного извлечения пострадавших при ДТП, а также тренировались в разрезании автомобилей с помощью специального гидравлического аварийно-спасательного инструмента.





Во время тренировки сотрудники завода рассказали о конструктивных особенностях кузовов и применяемой в современных автомобилях стали, показали сложные места кузова для работы с гидравлическими ножницами, продемонстрировали системы активной и пассивной безопасности автомобилей, а также, по просьбе спасателей, инициировали срабатывание подушек безопасности для испытания защитной накладки на руль автомобиля. Особое внимание было уделено наиболее быстрому способу извлечения лобового стекла и обесточивания автомобиля.





На территории петербургского завода Nissan при сотрудничестве с Главным управлением МЧС России по Петербургу прошли тренировки по ликвидации последствий ДТП, сообщили Gazeta.SPb в компании.