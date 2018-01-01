Кокорин: «Дело полностью раскрыто и закрыто. Мы находимся в СИЗО незаконно»

«Документы подтверждают, что мы здесь незаконно находимся.Непонятно, почему на каждом суде не могут приобщить видеодоказательства и те материалы, что предъявили в суде. Экспертизы провели спустя три дня. Очень хотелось бы, чтобы документы были рассмотрены.По мне, дело полностью раскрыто и закрыто. Принесен легкий вред», – рассказал Кокорин, сообщает Sports.ru.





Напомним, по версии следствия, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин напали на двух чиновников и водителя телеведущей в Москве. Тверской суд принял решение оставить их под арестом до 8 февраля следующего года.





Отметим, что прокуратура Москвы выявила существенные нарушения в расследовании дела футболистов Кокорина и Мамаева. В ходе проверки выяснилось, что следователи не установили все обстоятельства дела, следственные действия выполнены не в полном объеме. Кроме того, экспертиза состояния здоровья показала, что у сотрудника Минпромторга Дениса Пака нет никаких травм.





Отметим, что футболисты находятся в СИЗО уже более двух месяцев.











Фото: Instagram Ранее сообщалось о том, что адвокат Кокорина заявила, что удержание футболиста в СИЗО может привести к его инвалидности. (Майя Брик, Gazeta.SPb)Фото: Instagram

Футболист Александр Кокорин заявил, что его содержание в СИЗО незаконно, так как уголовное дело против него полностью раскрыто.