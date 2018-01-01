Стадион “Кировец” Санкт-Петербурга защитит от обветшания статус культурного объекта





“Кировец” построили в 1936 году, хотя играть на нем начали, пока его еще строили. После Второй Мировой, сооружение перешло к Кировскому заводу. Стадион на Перекопской улице расположен рядом с метро “Нарвская и парком “Екатерингоф”.





Включение “Кировца” в список КГИОП должно означать, что его дальнейшего обветшания и разрушения не допустят и реконструируют хотя бы частично.





Спортивный стадион “Кировец” с 18 декабря 2018 года находится под охраной как культурное наследие Петербурга, сообщили Gazeta.SPb в КГИОП. Эксперты посчитали, что сооружение действительно обладает архитектурной ценностью и историческим значением.