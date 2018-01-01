Суд Петербурга отправил заместителя губернатора Псковской области в «Кресты»

Он обвиняется в получении взятки. По решению суда Кузнецов будет находиться в «СИЗО- 1» до 12 февраля следующего года.





Как полагает следствие, шестого октября.2011 супруга Кузнецова заключила с исполнительным директором ООО «ВестСтрой» Очневым договор купли-продажи жилого дома. Кузнецова передала Очневу в качестве оплаты по договору пять млн рублей. Потом Кузнецов, получив требование Очнева о передаче оставшейся части денег. Кузнецов потребовал у бизнесмена освободить жену от выплаты оставшейся части денег по договору в обмен на решение вопросов в бизнесе Очнева с помощью своего служебного положения. В частности, он предлагал бизнесмену помощь в заключении выгодных контрактов при осуществлении государственных и муниципальных закупок, а также при разрешении иных проблемных вопросов, возникающих с органами власти и местного самоуправления. В итоге Очнев согласился. Кузнецов в свою очередь обеспечил победу ООО «Вест-Строй» в открытом аукционе на право заключить государственный контракт на строительство лечебного корпуса ГБУЗ «Струго-Красненская РБ». Контракт был заключен на сумму 40,5 млн рублей.





Отмечается, что Кузнецов и его защитники просили суд избрать меру в виде домашнего ареста, для чего женой Кузнецова была арендована квартира в поселке Шушары.





Ранее сообщалось о том, что в Петербурге вынесен пригово р участникам ОПГ, грабившей людей под видом спецназа ФСБ. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

Приморский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.