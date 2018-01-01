На ул. Солдата Корзуна прорвало трубу: пар снижает видимость на перекрестке с пр. Ветеранов





Как передают очевидцы в социальной сети, пар, идущий от трубы, серьезно снижает видимость на перекрестке ул. Солдата Корзуна и пр. Ветеранов. Некоторые выражают опасения, что в таких условиях и при скользкой дороге на пешеходном переходе могут кого-нибудь сбить.





Жители этого участка пр. Ветеранов заявляют, что у них пропало отопление. Другие жители района отзываются, что горячая вода пока течет. Официального комментария от АО “Теплосеть Санкт-Петербурга” пока не поступало.





Сегодня 18 декабря в Санкт-Петербурге на улице Солдата Корзуна прорвало трубу с горячей водой, сообщает группа VK “ДТП и ЧП Санкт-Петербург”.