«Метрострой»: «Компания никогда не занималась политикой и не поддерживала сомнительные пиар-кампании»





«Метрострой» вне политики. Деятельность организации заключается в строительстве», - сообщили Gazeta.SPb в компании.





В организации отметили, что компания подчиняется врио губернатора Петербурга Александру Беглову через профильных государственных чиновников в рамках госзаказа.





"Ни сотрудники компании, ни руководство не имеет ни малейшего намерения быть причастными к реализации политических амбиций отдельных персоналий. «Метрострой» никогда не занимался политикой и не поддерживал сомнительные пиар-кампании", - завили в компании.





В «Метрострое» отметили, что репутация компании не должна страдать из-за политических споров.





Ранее сообщалось о том, чт о «Метрострой» прокомментировал информацию о том, что Смольный намерен завладеть контрольным пакетом компании. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

«Метрострой» прокомментировал недавние информационные сообщения, в которых фигурируют название компании, а также имена политиков и чиновников.