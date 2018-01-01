“Петроэлектросбыт” объявил розыгрыш призов для тех, кто закроет свои долги за свет к концу недели





Согласно условиям конкурса, чтобы принять участие в акции нужно до 23 декабря оплатить свои счета за электроэнергию и погасить долги, если они есть, а также сообщить показания счетчиков через электронный портал. Те, кто внесет предоплату на сумму больше 1000 рублей, примут участие в розыгрыше призов. На следующий день 24 декабря генератор случайных чисел отберет 20 человек среди участников акции, которым достанутся сертификаты в 3000 рублей на покупку украшений и билеты в музей.





В январе всем, кто в акции участвовал, на почту придут дополнительные бонусы от партнеров компании.





Компания “Петроэлектросбыт” объявляет конкурс для своих клиентов, задолжавших за свет, сообщили Gazeta.SPb в компании. Для тех, кто вовремя погасит свои долги и заплатит вперед, появится шанс выиграть билеты в музей и деньги на украшения.