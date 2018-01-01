Жительница Ленобласти подозревается в убийстве своего сожителя

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".





В совершении этого преступления подозревается 27-летняя женщина, которая был сожительницей погибшего.





По версии следствия, после совместного распития спиртных напитков между сожителями произошел конфликт, в ходе которого женщина ударила потерпевшего ножом в живот, после чего легла спать.





Расследование дела продолжается.





Ранее сообщалось о том, что в Леноб ласти задержан подозреваем ый в неосторожном причинении смерти при работе на экскаваторе. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

В квартире жилого дома, расположенного на одной из улиц поселка Мга было обнаружено тело 47-летнего мужчины, с явными признаками насильственной смерти в виде колото-резаного ранения брюшной полости, сообщили Gazeta.SPb в Следственном комитете по Ленобласти.