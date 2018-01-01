Выяснилось, какие самые важные дела жители России заканчивают перед Новым годом





По данным опроса, примерно треть опрошенных ставит в приоритет покупку подарков для семьи и друзей. Еще примерно 14% перед Новым годом отдает долги. Около 13% выбрали туманную формулировку “завершить старые дела”.





На четвертом месте популярности оказался ритуал по украшению елки, а еще 8% помнят о том, что в новогоднюю ночь нужно быть красивыми и спешат в салон красоты.





Другими занятными ответами оказались “написать письмо Деду Морозу” и "напечь имбирного печенья". Стоит предположить, что именно жители Санкт-Петербурга выбирали последний вариант, подсмотрев эту традицию у финнов.









Опубликованы результаты опроса пользователей социальных сетей на тему дел, которые нужно обязательно завершить до нового года, сообщил Gazeta.SPb сервис Tvil.ru. Данные о числе респондентов опроса не представлены.