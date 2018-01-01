В Ленобласти задержан подозреваемый в неосторожном причинении смерти при работе на экскаваторе





По версии следствия, подозреваемый находился на территории бывшего кирпичного завода, расположенном в городе Сланцы, где управляя экскаватором, рыл котлован. В ходе выполнения работ он не заметил мужчину и ударил его ковшом экскаватора, в результате чего потерпевший получил травмы, не совместимые с жизнью и скончался на месте происшествия. Как полагает следствие, это произошло из-за невнимательности подозреваемого, который во время проведения работ не убедился в том, что никого нет рядом.





По предварительной информации, лица, производившие работы на бывшем заводе, занимались поиском лома черного и цветного металла.















Фото: Следственный комитет Ленобласти Ранее сообщалось о том, что н а Кировском заводе рабочий получил производственные травмы. Ему на ногу упал двигатель. Пострадавшего доставили в больницу, где врачи зафиксировали у него открытый перелом 1-3 пальцев правой стопы и ушиб левого бедра. (Майя Брик, Gazeta.SPb)Фото: Следственный комитет Ленобласти

В Ленинградской области задержан 25-летний гражданина одной из среднеазиатских республик по подозрению в причинении смерти по неосторожности, сообщили Gazeta.SPb в Следственном комитете по Ленобласти.