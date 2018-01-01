В Петербурге вынесен приговор участникам ОПГ, грабившей людей под видом спецназа ФСБ

Они обвиняются в бандитизме, разбое, похищении человека, неправомерном завладении автомобилем, вымогательстве и незаконном обороте оружия.





Двое были частично оправданы по двум эпизодам кражи.

Суд установил, что в период с 2012 по 2014 годы, фигуранты в разных составах между собой, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, инсценируя ДТП, задержания, похищали и вымогали денежные средства.





Фигуранты вину признали частично.





Суд назначил наказание: Глотову - девять лет в ИК строгого режима, Григорьеву - одиннадцать лет в ИК строгого режима, Горшкову — девять лет в ИК строгого режима, Зубову — девять лет в ИК строгого режима, Зухину - 8.5 лет в ИК строгого режима, Карпову - семь лет в ИК строгого режима, Куликову - 10.5 лет в ИК строгого режима. Самсонову - тринадцать лет в ИК строгого режима со штрафом в 300 тыс. рублей, Хлудкову - тринадцать лет в ИК строгого режима со штрафом в 300 тыс. рублей.





Ранее сообщалось о том, что в Петербурге группа мошенников вым огала у водителей деньги с помощью "автоподстав". (Майя Брик, Gazeta.SPb)

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении участников ОПГ Александра Глотова, Павла Григорьева, Дмитрия Горшкова, Константина Зубова, Георгия Зухина, Андрея Карпова, Антона Куликова, Виталия Самсонова и Игоря Хлудкова, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Петербурга.