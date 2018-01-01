В Колпино полицейские нашли у мужчины 75 граммов синтетических наркотиков





За хранение наркотических веществ в крупном размере жителю грозит от трех до десяти лет тюремного заключения, не считая штрафа до 500 тысяч рублей





Синтетические наркотики имитируют действие на организм запрещенных наркотических веществ, при этом сами их не содержат. Их разрабатывают специально для продажи в обход законодательства.





В Колпино 16 декабря полицейские нашли у мужчины более 75 граммов синтетических наркотиков, когда задержали его в подъезде дома около 21:00, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области.