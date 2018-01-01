“Газпромнефть” запускает приложение для дистанционной оплаты бензина на заправках





В компании сообщают, что приложение снижает время,проводимое на заправке в 1,5-2 раза. По нему можно искать заправки на карте, оно показывает цену на топлива на ближайших АЗС.





Сейчас использовать АЗС.GO можно на 100 заправках в столице и Санкт-Петербурге, к концу года число вырастет до 200 АЗС.





Нефтекомпания “Гаспромнефть” запускает приложение АЗС.GO, позволяющее оплачивать бензин не выходя из машины на заправке, сообщили Gazeta.SPb в компании. АЗС.GO уже работает для пользователей Apple и Android.