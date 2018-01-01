Мосгорсуд оставил в силе решение о продлении ареста Кокорина и Мамаева

Суд принял решение отклонить апелляции. Футболисты останутся в СИЗО.





Напомним, по версии следствия, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин напали на двух чиновников и водителя телеведущей в Москве. Тверской суд принял решение оставить их под арестом до 8 февраля следующего года.





Отметим, что прокуратура Москвы выявила существенные нарушения в расследовании дела футболистов Кокорина и Мамаева. В ходе проверки выяснилось, что следователи не установили все обстоятельства дела, следственные действия выполнены не в полном объеме. Кроме того, экспертиза состояния здоровья показала, что у сотрудника Минпромторга Дениса Пака нет никаких травм.





Ранее сообщалось о том, чт о прокуратура выявила существе нные нарушения в расследовании дела футболистов Кокорина и Мамаева. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

Московский городской суд вынес решение по апелляциям Александра Кокорина и Павла Мамаева на продление срока содержания под стражей до 8 февраля следующего года, Sports.ru.