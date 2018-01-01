В Петербурге двое мужчин предлагали подвезти домой, а затем обворовывали своих пассажиров





Схема злоумышленников была проста: они предлагали подвезти пострадавших, пили вместе с ними алкоголь и тайком похищали у них деньги, украшения, сотовые телефоны.





Прокуратура Центрального района ждет решения Смольнинского районного суда.





В Санкт-Петербурге двое мужчин предлагали подвести домой, а затем обворовывали своих пассажиров, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга. По данным следствия, несколько преступлений было совершено с декабря 2016 по зиму 2018 года, жертвами стали как минимум пятеро, у которых украли в общей сложности около 2 млн рублей.