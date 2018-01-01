На трассе «Сортавала» под колесами  Kia Ria погиб пешеход





Сообщается, минувшей ночью на на 124-м километре трассы 41-летний водитель Kia Rio сбил пешехода. Отмечается, что 43-летний мужчина перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода и поплатился жизнью. От полученнх повреждений он скончался до приезда скорой помощи.

По факту смертельной аварии проводится проверка.



Ранее сообщалось о том, что н Ранее сообщалось о том, что н а Ленинском проспекте Ford Explorer сбил женщину с двумя детьми, когда те переходили на зеленый. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

На трассе «Сортавала» автомобиль Kia Rio насмерть сбил пешехода, сообщили в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.