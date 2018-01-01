В аэропорту Пулково Санкт-Петербурга весной 2019 года появятся прямые рейсы до Иркутска





Организацией полетов займется компания S7 Airlines. Для перевоза пассажиров будут использовать Airbus A320neo с максимальной дальностью 6 450 км и обеспечивающий 236 мест. Самолеты будут летать 4 раза в неделю, время в пути составит около 10 с половиной часов.



Авиакомпания — одна из трех крупнейших по количеству перевезенных пассажиров в Петербурге: за этот год ей воспользовались 1,3 млн пассажиров, что на 20% больше, чем в 2017 году.





По статистике за осень 2018 года через Пулково прошло 15,6 млн человек - на 11% больше, чем в 2017 году.





Из аэропорта “Пулково” Петербурга можно будет долететь до Иркутска без пересадки, сообщили Gazeta.SPb в аэропорту.