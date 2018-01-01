ЗакС Петербурга рассмотрит запрет на продажу энергетиков





Безалкогольные тонизирующие напитки могут стать недоступными для петербургских подростков. Соответствующую инициативу завтра рассмотрят во втором чтении на пленарном заседании городского парламента.





Согласно документу, предлагается полностью запретить продажу безалкогольных энергетиков в образовательных, культурных и медицинских организациях, а также в физкультурно-оздоровительных и спортивных учреждениях. За несоблюдение требований предусмотрен штраф. Для граждан сумма взыскания составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей, а для юрлиц – от 30 до 50 тысяч рублей.





Напомним, в начале июля этого года ЗакС в первом чтении поддержал идею депутата Дениса Четырбока о запрете в рознице энергетиков несовершеннолетним, а также ограничить их продажу школах, университетах, культурных и медучреждениях. По его мнению, подростки не понимают вредного воздействии энергетиков, тогда как тонизирующие напитки, особенно в больших количествах, могут вызвать гипертонию и негативно повлиять на нервную систему.





Ранее сообщалось о том, что д епутаты ЗакСа Петербурга об судили с бизнесом запрет на продажу энергетиков. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

Законодательное собрание Петербурга в среду рассмотрит запрет на продажу безалкогольных энергетиков, сообщил Gazeta.SPb депутат петербургского ЗакСа Денис Четырбок.