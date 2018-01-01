Яндекс.Такси будет помогать «Лиза Алёрт» в поисках пропавших людей в Петербурге

«Лиза Алёрт» — это отряд добровольцев, которые занимаются поиском пропавших людей и организовывают спасательные операции. В прошлом году отряду удалось найти живыми 750 человек, потерявшихся в Северной столице.





Теперь к волонтёрам присоединятся водители, подключенные к платформе Яндекс.Такси. Они будут получать сообщения о людях, которых «Лиза Алёрт» ищет в их городе. Если таксист заметит похожего человека, он сможет быстро связаться с поисковым отрядом.





Как сообщили Gazeta.SPb в Яндекс.Такси, если «Лиза Алёрт» ищет человека в городе, где работает водитель, ему в Таксометр придёт уведомление. В нём будет кнопка «Ориентировка». Нажав на неё, можно увидеть фотографию исчезнувшего человека, его особые приметы, примерное место, где его видели в последний раз, а также номер для связи с поисковым отрядом.











Фото: Яндекс.Такси Ранее сообщалось о том, что Я ндекс.Драйв запустился в Северной столице.На улицах города появилось 750 новых автомобилей Renault Kaptur, Volkswagen Polo, Škoda Rapid и Audi A3. (Майя Брик, Gazeta.SPb)Фото: Яндекс.Такси

Яндекс.Такси начинает сотрудничать с движением «Лиза Алёрт».