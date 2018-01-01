Сколько зарабатывают Деды Морозы и Снегурочки в Санкт-Петербурге и кто ими работает





Для того, кто хочет устроиться на подобную работу будет полезно узнать, что от Деда Мороза или Снегурочки, как правило, требуют опыт выступлений перед публикой и умение общаться с детьми. В некоторых компаниях предлагают обучение.





По данным исследования, в Петербурге почти в два раза больше Снегурочек, чем Дедов Морозов. Большинство из Дедов Морозов имеют высшее образование, у 78% опыт работы больше 3 лет, как правило, это мужчины от 26 до 35 лет.





Средняя зарплата в 2018 году для Дедов Морозов и Снегурочек равна 37,5 тысяч рублей, сообщили аналитики сайта HeadHunter, изучив более 250 вакансий для них. Это на 2,5 тысячи рублей ниже, чем в 2017 году. В Москве зарплаты, конечно, выше — там ключевым персонажам Нового года готовы заплатить в среднем 60 тысяч рублей.