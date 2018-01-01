В Петербурге у чемпионки по бодибилдингу угнали Lexus за семь млн рублей





Как сообщили в правоохранительных органах, в полицию обратилась менеджер спортивного бренда, чемпионка по профессиональному бодибилдингу в категории фитнес-бикини, Из ее сообщения следует, что автомобиль был угнан на Коломяжском проспекте у ТЦ «Сити Молл». Она оставила автомобиль на парковке. Злоумышленникам понадобилось всего десять минут, чтобы совершить угон. Отмечается, Lexus был приобретен в кредит в этом году. Сумма ущерба составила 7,3 млн рублей.





Полиция Петербурга разыскивает угнанный Lexus.