Более половины жителей Санкт-Петербурга по-прежнему предпочитают живую ель искусственной





Выяснилось, что больше половины петербуржцев — 51% - по-прежнему хотят, чтобы дома стояло настоящее хвойное дерево и пахло хвоей. При этом 36% опрошенных заявили, что экология планеты сильно страдает от каждого новогоднего праздника.



Из плюсов искусственных елок приводят отсутствие осыпающихся на пол иголок, экономичность (заплатить за нее нужно только один раз). В конце концов, после завершения праздников искусственную ель не нужно выкидывать. Сторонникам экологии возражают, что новогодние елки специально для праздника и выращивают, а переработка пластика вредит природе не меньше.





При этом 13% респондентов заявили, что елка им в доме не нужна: либо из-за отсутсвия интереса к Новому году, либо из-за соображений безопасности — ее может кто-нибудь уронить.





Тысячу жителей Санкт-Петербурга спросили, что для них важнее: живая елка дома или забота об экологии города и области. Опрос проводили сотрудники соцсети “Фотострана”.