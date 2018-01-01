Полиция выясняет обстоятельства стрельбы в Московском районе





Сообщается, что из квартиры на Пулковское шоссе доносились громкие крики. Заявитель пошел в квартиру, где трое мужчин, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Они толкнули его и спровоцировали конфликт. По словам заявителя, в целях самообороны он выстрелил вверх из травматического оружия. В результате инцидента никто не пострадал.





Отмечается, что у владельца оружия имеется на него разрешение.Проверка продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего.





Ранее сообщалось о том, что на проспекте Луначарского подросток выстрелил своей подруге в лицо из пистолета. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства стрельбы в одной из квартир в Московском районе, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.