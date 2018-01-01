В Петербурге конфликт на танцевальной площадке из-за девушки закончился колонией строгого режима

Он обвиняется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в отношении двух лиц».





Суд установил, что в июле прошлого года ночью обвиняемый, находясь в ресторане «Бахрома» на проспекте Сизова, нанес двум мужчинам пятнадцать ударов ножом из-за того, что те на танцевальной площадке подошли к девушке подсудимого.















Фото: прокуратура СПб Ранее сообщалось о том, что в Петербурге женщина нанесла ножевое ранение своему возлюбленному на почве ревности. (Майя Брик, Gazeta.SPb)Фото: прокуратура СПб

Суд Петербурга приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре.