Машиностроительный завод “Звезда” Санкт-Петербурга задолжал за свет 31,5 млн рублей





По данным компании, завод должен за свет еще с сентября, плюс растет неустойка за нарушение всех сроков. Сообщается, что ПАО “Звезда” тратит электроэнергии на 16 млн рублей в месяц. Часть помещений завода отключат от электросетей, если компания не оплатит долги до 28 декабря. Пока что нет комментариев или гарантий от завода, что долг будет выплачен.





Ленинградский машиностроительный завод “Звезда” существует с 1932 года занимается производством дизельных двигателей, обеспечивает более 1200 рабочих мест. По данным в сети, в 2011 году оборот предприятия составлял 844 млн рублей, но чистая прибыль была равна нулю.





Машиностроительный завод “Звезда” грозят оставить без электроэнергии, если компания не погасит долг в 31,5 млн рублей, сообщили Gazeta.SPb в АО “Петербургская сбытовая компания”.