В Петербурге возбуждено уголовное дело о мошенничестве в детском саду

По версии следствия, в период с февраля 2014 года по апрель 2018 года в одном из детских садов в Московском районе, на основании приказа заведующей в должности помощника воспитателя состояла женщина, которой в качестве заработной платы была перечислена сумма денег в размере не менее 1 млн. 138 тыс. рублей, в то время как она трудовую деятельность не осуществляла.





Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства.





Ранее сообщалось о том, чт о ФСБ провела обыски в рамках уголовного дела о многомиллионном мошенничестве в Петербургском университете гражданской авиации. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

В Северной столице возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество», сообщили Gazeta.Spb в Следственном комитете по Петербургу.