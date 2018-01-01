



По мнению лидера фракции и автора проекта Александра Тетердинко, по закону городские службы должны отлавливать “бродяжек”, стерилизовать и затем содержать. На деле их часто отпускают, потому что кормить и ухаживать за ними дорого. Если собакам сделаны прививки, они кастрированы или стерилизованы и неагрессивны, то можно законодательно разрешить это делать.





В ЗакСобрании Петербурга планируют возвращать бродячих собак на улицы после стерилизации, сообщили Gazeta.SPb в “Единой России”.