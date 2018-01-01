Две иномарки врезались в цветочный магазин на Новочеркасском проспекте





«Угол дома на перекрестке Новочеркасского и Перевозного пострадал сразу от двух машин», - говорится в сообщении.





По словам очевидцев, ДТП произошло минувшей ночью. Два автомобиля врезались в здание, на первом этаже которого находится цветочный магазин.





По предварительной информации, обошлось без серьезных травм.





«Они решили салон ограбить что ли? Сразу влетели в дом на машинах. Решили распределить обязанности,один влетает с права ,другой с лева. Вот же чудаки», - пишет один из пользователей соцсети.











Фото: «ДТП и ЧП Петербурга» Ранее сообщалось о том, что на пересечении проспектов Маршала Ж укова и Ветеранов ДТП: дорожная ситуация усложняется. (Майя Брик, Gazeta.SPb)Фото:

В Красногвардейском районе Петербурга два автомобиля врезались в угол дома на пересечении Новочеркасского проспекта и Перевозного переулка, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербурга».