Режиссер Квентин Тарантино отбил нападение грабителей на свой дом в Лос-Анжелесе





Предполагается, что неизвестные попали в дом через окно. Известно, что им удалось что-то украсть, но общую сумму ущерба пока не назвали.





Квентин Тарантино родился 1963 году и является автором культовых кинолент, таких как “Криминальное чтиво”, “Убить Билла”, “Бешеные псы”, “Бесславные ублюдки” и другие. Получил за свои работы 37 наград, его фильмы постоянно попадают в рейтинги лучших кинолент за всю историю кино.





В ночь с 16 на 17 ноября два злоумышленника проникли в дом голливудского режиссера Квентина Тарантино в надежде что-нибудь украсть, сообщает портал TMZ. Режиссер был в доме и встретил неизвестных: они сбежали и пока не найдены.